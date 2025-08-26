UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, soruları cevapladı.

Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu. Benfica'nın hafta sonunda ligde oynadığı Tondela maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sinirli halleri Portekiz basınında gündem olmuştu.

Bu olayın sorulması üzerine Lage, "Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi. Takıma yardım etmek için oyuna girdi, iyi bir performans göstermedi ve performansından memnun kalmadı. Bu bir sorun değil; bir oyuncu katkı sağlamadığında ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüğünde sorun olur, o zaman endişelenirim." yanıtını verdi.