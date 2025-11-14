Eski Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lizbon Üniversitesi İnsan Hareketleri Fakültesi'ndeki (FMH) konferans sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak José Mourinho'nun sözleri, Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ve Benfica'nın mevcut gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sol kanat pozisyonuna transferde gerektiği gibi çalışılmadı mı? Kerem Aktürkoglu'nun ayrılacağı konuşuluyordu..."

- Bruno Lage: "Kerem Aktürkoğlu, size öyle bir izlenim verebilir ama bize öyle gelmedi çünkü teklifler hep vardı... Olanlardan önce somut teklifler olup olmadığını söyleyemem ama ilerlemeler ve gerilemeler olduğunu garanti edebilirim."

"O halde Kerem'i oyuna sokmama kararı mı?"

- Bruno Lage: "Hayır. Sezona iyi başlamıştı, Benfica'da çok mutluydu. Kararlarım her zaman takım için en iyisi olanı göz önünde bulundurarak verildi, iyi bir yanıt verebilmek için geniş bir kadroya ihtiyacımız vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması ve Bruma'nın sakatlığı, Ocak ayında transfer piyasasına girilmesi için bir fırsat oldu."

Mourinho Benfica'ya geldiğinde takımın "ısırmadığını" söylediğinde, bir şekilde egonuz incindi mi? Mourinho'nun sözlerini nasıl değerlendirdiniz?

"Bunu bir eleştiri olarak görmüyorum, çünkü deneyim kazandıkça sırtımız genişliyor. Benim sırtım geniş. Bunu bir eleştiri olarak görmedim. Teknik direktörler farklıdır, fikirler farklıdır. Schmidt'in oyun anlayışı benimkinden farklıydı, Mourinho'nunki de benimkinden farklı. Gelecekte, belki yıllar sonra, başka bir teknik direktör geldiğinde, fikirler yine farklı olacaktır.

"YETERLİ PUAN VARKEN, TAKIM İNANMALI"

Karabağ'a yenildikten sonra görevden alındınız. Karabağ'ın Chelsea ile berabere kalması, hakkınızdaki kararın aceleci olduğunu mu kanıtlıyor?

"Hayır... Durumu analiz etmek gerekir. Deneyimlerime göre, her maçın kendi hikayesi vardır. Puan kazanma şansı varken, inanmak gerekir. Geçen yılın örneği buna uygun. Feyenoord'a yenildiğimizde, Bologna ile berabere kaldığımızda... Evimizde 5 puan kaybettik, ancak takım Monaco ve Torino'da 6 puan kazanma kapasitesine sahipti. Yeterli puan varken, takım inanmalı."