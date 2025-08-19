İSTANBUL 29°C / 22°C
19 Ağustos 2025 Salı
  Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: Benfica'da sezona mutlu başladı
Spor

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: Benfica'da sezona mutlu başladı

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2025 Salı 18:52
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: Benfica'da sezona mutlu başladı
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkındaki soruya "Ben sadece Benfica'nın antrenörüyüm. Biliyorsunuz ki bir teklif vardı ve transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ya da diğer diğer oyuncular teklif olabilir. Bizim için önemli olan yaptığımız yaptığımız işi devam ettirmek. Bizim ve Kerem'in şu anki hedefi Benfica'ya yardım etmek. Yarınki maçta tüm takım olarak en iyisini göstereceğiz." dedi.

NICE MAÇINDA NEDEN OYNADI?

Nice ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna dahil olmasının sebebi ile ilgili gelen soruya ise "Bu sportif bir karardı. Her oyuncumu değerlendirmem gerekiyor. Bizde çok fazla iyi oyuncu var. Onlar oyuna girdiğinde tüm takıma yardımcı oldular. Kerem Aktürkoğlu uzun bir sezon geçirdi ve bu sezona çok iyi başladı. Benfica'da sezona mutlu başladı ve kendisine 7 numaralı formayı aldı." şeklinde yanıt verdi.

