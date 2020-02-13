'Bu adamı sakın Fenerbahçe derbisinde oynatmayın'

StarSpor 13.02.2020 11:07 - Güncelleme: 13.02.2020 11:07

Yaz ayı transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen oynadığı futbolla hayal kırıklığı yattığı gibi son haftalarda taraftarları çıldırtma noktasına gelen Michael Seri dün akşam da neredeyse sahada yok gibiydi.

SERİ VE NZONZİ'Yİ AYNI MENAJER GETİRDİ

Kolay top kayıplarının yanı sıra basit oyunuyla adeta 3.Lig futbolcularını andıran Seri’nin fizik olarak da hala yeterli durumda görünmemesi dikkatlerden kaçmazken, 28 yaşındaki Fildişili’nin devre arasında yollanmaması camiada pişmanlık yarattı. Nzonzi’yle birlikte takımda gönderilecekler listesinde yer almasına rağmen Fatih Terim’in son bir şans verdiği Seri, teknik heyeti ters köşeye yatırırken iki yıldızı da Galatasaray’a getiren temsilcinin aynı olması ‘Menajer kazığı’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

SERİ OZAN TUFAN VE GUSTAVO'NUN KARŞISINA ÇIKAMAZ

Geçtiğimiz sezon Fulham’da 34 maçta forma giymesine rağmen Ocak ayından itibaren neredeyse antrenman maçlarına çıkan Seri’nin Galatasaray’la sezon başı kampına katılmaması oyuncuyu eksik bırakırken, tecrübeli futbolcunun haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alması halinde sarı lacivertli ekibin orta sahası karşısında ezileceği izlenimleri vermesi Fatih Terim’i de rahatsız etmiş durumda.