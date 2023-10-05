Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İsviçre ekiplerinden Lugano ile karşılaşacak. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lugano maçından galip olarak ayrılarak gruplarda avantajı eline almak istiyor. Beşiktaş Lugano maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Peki bu akşam Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Lugano maçının saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri

BU AKŞAM BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Şenol Güneş'in bu akşam Lugano karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Ersin, Rosier-Bailly-Colley-Masuaku, Amir-Salih, Rashica-Chamberlain-Muleka, Aboubakar

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.

Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.