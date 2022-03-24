Bu çocuk inanılmaz! Ali Akman rekora doymuyor: Dünyanın en iyisi...

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman bu sezon gösterdiği performansla ülkede takdir topladı. Sezona müthiş başlayan genç oyuncu 26'ıncı haftada attığı golle adını tarihe yazdırdı. 19 yaş ve 328 günlükken 6. golüne ulaşan Ali Akman, Hollanda Eredivisie tarihine geçti.

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ALİ AKMAN TARİH YAZDI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman bu sezon başında da NEC Nijmegen'e kiralık olarak transfer olmuştu. Çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran genç yıldız adayı takımının en golcü isimlerinden birisi oldu. Son olarak ise Ali Akman 19 yaş ve 328 günlükken 6. golüne ulaşan Ali Akman, Hollanda Eredivisie tarihine geçti.

ALİ AKMAN: BÜYÜMEK İÇİN DÜNYANIN EN İYİ LİGİ

Genç yıldız adayı Ali Akman Hollanda'ya transferi ile ilgili ise şu sözleri söylemişti: "Kendimi çok rahat hissediyorum. Hollanda Eredivisie'da umduğum her şeyi buldum. Yetişkin bir futbolcu olmak için dünyanın en iyi ligi. En önemli şey, genç bir oyuncu olarak çok fazla dakika almanız. NEC'i seçmemizin nedeni buydu. Burada gerçekten becerilerinizi geliştirebilirsiniz." diye konuştu.