‘Bu gruptan rahat çıkarız’

BUNDESLİGA ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Avrupa Futbol Şampiyonası için değerlendirme yaptı. Kaan, her takımın birbirini yenebileceği bir grupta yer aldığımıza vurgulayarak, “Aslında Almanya’nın da bizim grupta olmasını çok istedim ama olmadı. Artık grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz” ifadesini kullandı. Kenan da şunları söyledi: “Çok daha güçlü ekipler çıkabilirdi. Ayrıca açılış maçını bizim oynayacak olmamız da önemli. Milli takım ekibine inanıyorum. Hocamız çok iyi, takımı iyi bir şekilde turnuvaya hazırlayacağını düşünüyorum. Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum.”