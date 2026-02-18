Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan yıldız futbolcu, sarı kırmızılılara transfer sürecini de anlattı.

Victor Osimhen, "Napoli'den ayrıldığımda kaç kişinin bana, 'Türkiye'ye gitme. Delirdin mi?' dediğini biliyor musun? Eski bir menajerim bile bana, 'Hayır, hayır, hayır. Oraya gitme. Akıllıca bir hamle değil,' dedi. Ama ben kafamla değil, Kalbimle düşünürüm. Galatasaray'da oynamak istiyordum. Napoli'de yaşadığım o duygudan sonra, herhangi bir kulübe nasıl gidebilirim? İmkansız. Sıkıcı. Dünyanın en tutkulu ilk 3 kulübünden birine gitmek istiyordum. Beni gerçekten anlayan insanların onlar olduğunu düşünüyorum. Futbolu başka türlü yaşayanlar. Bir iş olarak değil, bir aşk hikayesi olarak" açıklamasını yaptı.

Nijeryalı yıldız, "İmza atmadan önce Okan Buruk'la telefonda konuştuğumda bana şunu söyledi: 'Sana bir insan olarak, bir teknik direktör olarak ve bir baba olarak seni kulübümde istediğimi söylemek için buradayım. Ve biliyorum ki bu taraftar seni çok sevecek. Senin için her şeyi yapacaklar. Zor bir dönemden geçtiğin zamanlarda bile bu kulüp arkanda olacak. Türkiye'ye giden uçağa binmeden önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Victor Osimhen, "Uçak indiğinde, gecenin bir yarısı, beni bekleyen 3 bin Galatasaray taraftarı vardı. Özel bir havalimanında. Uçağımı havadayken takip ediyorlardı!! İnsanlar beni kollarını açarak karşıladı. Bu his paradan daha değerli" ifadelerini kullandı.