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Spor

Bu iş bitti! Cenk Tosun için resmen karar verildi: Kaderi belli oldu

Cenk Tosun'un Everton'daki geleceği belli oldu. Sezon sonu İngiltere Premier Lig ekibinde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'la yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi. İşte detaylar...

28 Nisan 2022 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cenk Tosun'un kaderi belli oldu. İngiliz ekibinin sezon sonu Cenk Tosun'un yolları ayırmaya karar verdiği öne sürüldü. Ayrıca 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye geri dönme ihtimali bulunuyor.

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CENK TOSUN'UN İNGİLTERE DEFTERİ KAPANIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekibi Everton, Cenk Tosun ile yolları ayırma kararı aldı. Cenk Tosun'un Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu ve ayrılık kararının bu nedenle alındığı belirtildi.

CENK TOSUN İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

Cenk Tosun için önümüzdeki yaz eski takımı Beşiktaş'ın harekete geçebileceği iddia edildi. 2018'in ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, 2021'in ara transfer döneminde kiralık olarak tekrar siyah-beyazlı formayı giymişti.

SADECE 11 DAKİKA FORMA GİYDİ

30 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Everton formasıyla 3 resmi maçta toplam 11 dakika forma şansı buldu.

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