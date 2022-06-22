Bu iş bitti! Dimitrios Pelkas resmen gidiyor: Yeni adresini duyurdular...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Dimitrios Pelkas için sürpriz bir gelişme yaşandı. Dimitrios Pelkas'ın sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği ve Championship'ten iki takımın Yunan oyuncuya talip olduğu iddia edildi.

DIMITRIOS PELKAS GİTMEK İSTİYOR

Yunan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Lincoln Henrique transferinin ardından Dimitrios Pelkas'ın gitme ihtimali yükseldi. Yunan oyuncu da sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe yönetimi ise sözleşmesinin son yılına girecek olan Pelkas'ın satışına sıcak bakıyor.

İNGİLTERE'DEN DIMITRIOS PELKAS'A TALİP VAR

Haberde, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City ve Queens Park Rangers'ın Dimitrios Pelkas için sarı-lacivertlilere teklifte bulunduğu belirtildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.