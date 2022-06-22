Bu iş bitti! Dimitrios Pelkas resmen gidiyor: Yeni adresini duyurdular...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Dimitrios Pelkas için sürpriz bir gelişme yaşandı. Dimitrios Pelkas'ın sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği ve Championship'ten iki takımın Yunan oyuncuya talip olduğu iddia edildi.
Yunan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Lincoln Henrique transferinin ardından Dimitrios Pelkas'ın gitme ihtimali yükseldi. Yunan oyuncu da sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe yönetimi ise sözleşmesinin son yılına girecek olan Pelkas'ın satışına sıcak bakıyor.
Haberde, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City ve Queens Park Rangers'ın Dimitrios Pelkas için sarı-lacivertlilere teklifte bulunduğu belirtildi.
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi