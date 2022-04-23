Bu iş bitti! Dünya devi Çağlar Söyüncü için servet döktü: Tarihe geçecek rakam

Real Madrid, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün peşini bırakmıyor. İspanyol ekibinin Çağlar Söyüncü için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse milli oyuncu en pahalı Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdıracak.

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REAL MADRİD, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekiplerinden Real Madrid, Premier Lig takımı Leicester City'de forma giyen başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'yü ısrarla istiyor. İspanyol kulübü milli oyuncu için 45 milyon euro ödemeyi kabul etti.

İNGİLİZ TARAFTARLAR GİTMESİNİ İSTİYOR

Haberlerde Leicester City taraftarlarının 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz satılmasını ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedikleri belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TARİHE GEÇECEK

Çağlar Söyüncü'nün transferinin 45 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi halinde 39 milyon euro ile en pahalı Türk futbolcu olan Hakan Çalhanoğlu'nu sollayarak tarihe geçecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla 40 resmi maçın 39'unda ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.