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Spor

Bu iş bitti! Elveda Gabriel Sara: Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı ayrılıyor

Gabriel Sara Galatasaray'dan ayrılıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten kadroya dahil edilen Brezilyalı yıldız, rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Avrupa'nın yolunu tutuyor. Sarı kırmızılı takımın orta saha bölgesinde dinamosu olan Sara'nın, Süper Lig macerası da böylece kısa sürüyor. İşte Gabriel Sara'nın yeni takımı…

Star Gazetesi8 Şubat 2025 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
Bu iş bitti! Elveda Gabriel Sara: Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı ayrılıyor
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Gabriel Sara cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha için resmen harekete geçtiler.

25 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı takıma reddedilemeyecek bir teklif gelirken, Gabriel Sara'nın da takımdan ayrılıp yeni kulübüne imza atması bekleniyor...

ELVEDA GABRİEL SARA!

Daha önce Premier Lig ekibi West Ham'ın, Gabriel Sara için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülürken, Sara için revize geldi.

Buna göre West Ham, Gabriel Sara transferini sezon sonunda bitirmek için Galatasaray'a en az 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, her ne kadar bu bedele Gabriel Sara'yı bırakmaya yanaşmasa da İngiliz temsilcisinin, kesenin ağzını daha da açabileceği iddia edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Gabriel Sara, sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek, İngiltere'ye geri dönecek.

SARA'NIN GALATASARAY GÜNLERİ

Gabriel Sara, Galatasaray ile toplamda 28 resmi müsabakada boy gösterdi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Sara'nın sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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