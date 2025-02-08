Gabriel Sara cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha için resmen harekete geçtiler.

25 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı takıma reddedilemeyecek bir teklif gelirken, Gabriel Sara'nın da takımdan ayrılıp yeni kulübüne imza atması bekleniyor...

ELVEDA GABRİEL SARA!

Daha önce Premier Lig ekibi West Ham'ın, Gabriel Sara için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülürken, Sara için revize geldi.

Buna göre West Ham, Gabriel Sara transferini sezon sonunda bitirmek için Galatasaray'a en az 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, her ne kadar bu bedele Gabriel Sara'yı bırakmaya yanaşmasa da İngiliz temsilcisinin, kesenin ağzını daha da açabileceği iddia edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Gabriel Sara, sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek, İngiltere'ye geri dönecek.

SARA'NIN GALATASARAY GÜNLERİ

Gabriel Sara, Galatasaray ile toplamda 28 resmi müsabakada boy gösterdi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Sara'nın sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.