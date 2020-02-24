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Spor

Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi23:24 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:35

Kendisinin Rizeli olduğunu vurgulayan Kartal, herkesin Çaykur Rizespor armasına saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün Rizesporun en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana ’İstifa’ diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım." diye konuştu. 

'SOSYAL  MEDYA GETİRMEDİ'

Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor diyerek sözlerine devam eden Kartal, "Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rizede sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez" dedi.

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