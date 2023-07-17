Geçen sene de buradaydık. Burası çok güzel bir kamp yeri. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. İyi bir sezon geçireceğimiz kanaatindeyim. Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Oyuncularımız gayet özverili ve istekli. Erken bir ön eleme oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

"KAOS YARATMAKTA ÜSTÜMÜZE YOK"

"Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. 40 sene önce alınmış bir kararı bugün yeniden gündeme getiriyoruz. Yeniden bir kaotik ortam oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. TFF'nin en son aldığı karar. bunu niye yapıyorlar. Burada söylenen şu; daha önceki yönetimler bu işi doğru yapmamıştır. Onlar hata yapmıştı, biz işin doğrusunu yapalım diye alınmış bir karar."

"ONLAR BİLMİYORLAR MIYDI?"

Daha önceki Federasyonlar bilmiyorlar mıydı hangi şampiyonluğun geçerli olup olmayacağını? TFF'nin şapkasını önüne koyup yeniden düşünmesi lazım. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük husus geçmiş federasyonların aldığı kararın yok sayılması. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek böyle bir karar alıyorsun. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz.

"BU İŞİN SONU GELMEZ"

Yarın bir başkası çıkacak ben de şunu beğenmiyorum der. Bunun sonu gelmez. Bu karar daha önce tahkime gitmiş. Biz tahkimin de kararını sorgulamaya başladık. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu daha sezon başlamadan bomba gibi getirip önümüze koydular. Bir sene de şimdi bunu tartışırız.

"KİMSENİN AKLINA GELMEDİ Mİ?"



"Konu daha önce sürekli incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra bu konuya bir bakalım diyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Türk futboluna odaklanmamız lazım. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."