'Bu kadar hataların olduğu bir yerde eminim Galatasaray da mutlu değildir'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kenetlenerek camiayı şampiyonluğa taşıdıklarını ifade ederek, "Mutluyuz tabii ki. Şampiyonluk kelimesi çok kolaydır ama altını da doldurmak gerekiyor. Şampiyonluk coşkusu güzeldir. Oyuncularımla birlikte 9 hafta boyunca bir sinerji yakalayarak, kenetlenerek, birlik beraberlik içerisinde olarak bu güzel camiayı şampiyonluğa taşıdık. Geçen sene Çaykur Rizespor, bu sene Gençlerbirliği'ni zirveye taşımak gerçekten bizleri çok mutlu etti. Yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığım paranın karşılığını vermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında da böylesine güzel duygular yaşayıp şampiyonluk apoletini takmak da tabii ki bizler için çok güzel bir duygu. Burada sezon başından itibaren 48 puan toplayan Erkan hocayı da unutmamak gerekiyor. O da çok başarılı bir şekilde sezona başladı ama profesyonel ligde bu tür değişimler olabiliyor. 48 puan da çok azımsanacak bir puan değil" ifadelerini kullandı.

"18 YÖNETİCİ ARASINDA BANA TEK GÜVENEN İLHAN CEVCAV'DI"

'Tecrübesiz' kelimesini yok etmek istediğine vurgu yapan Üzülmez, "Allah rahmet eylesin, hiç kimse Süper Lig'de bize güvenmezken, klasik Türkiye'de bir söylem var 'tecrübesiz' ben bu kelimeyi de yok etmek istiyorum. Rahmetli dedi ki 'ben sana güveniyorum, inanıyorum.' Takımı bize teslim etti. O zaman Elazığspor'da 6 haftalık bir süreçte görev yaptım ve ayrılmıştım. Süper Lig'de direkt bir takımı teslim etmek de bir cesarettir, bir öngörüdür. Rahmetlinin bu sezileri çok iyiydi. 18 yönetici vardı ve bana sadece İlhan Başkan güvendi. Hatta o zaman yönetim kurulu toplantısına gittiğimde herkesin suratı düşmüştü ama doğrusunu söylemek gerekirse başkan destek oldu bize ve Süper Lig'de 32 puan toplamıştık. Takım içerisinde herkese şans vermek istiyorum. Son maçlarda da görev almamış oyunculara görev vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe maçında da bir oyuncuyu oynattım. Fenerbahçe maçını 2-1 kaybettik. Başkan çantayı topla git dedi. Basına açıklamayı yap ben gidiyorum o zaman dedim. Ondan sonra beni fabrikaya çağırdı, biraz duygusal bir görüşmemiz oldu, takımda kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, rahmetli başkan çok otoriterdi, disiplinliydi ama çok da yufka yürekliydi" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'İN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Oyuncuları ile birlikte Gençlerbirliği'nde kalmak istediklerini ifade eden İbrahim Üzülmez, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği camiasıyla 1 buçuk yıllık kontrat yapmıştık. Yarım sezonu bitirdik şimdi 1 yıllık kontratım var, Süper Lig'de de oturup konuşmak gerek. Benim kontratlara da bağlı kalan bir yanım yok. Farklı bir karakterim var. Öncelikli olarak hedeflerimle örtüşen bir camia, şu anda Gençlerbirliği camiasını seviyoruz, çok da değerli bir başkanı var. Köklü bir camia ve şampiyon olduk. Oyuncularımızla beraber burada devam etmek en büyük arzumuz ama yapılanmayı da doğru yapmak gerekiyor. Bu sene Süper Lig'de Bursaspor, Göztepe gibi takımlar ne kadar iyi kadrosu olmasına rağmen sıkıntılar yaşadı. Son haftalara kadar küme düşme potasının içerisinde olan camialar. Bu camialar uzun yıllar başarıdan başarıya koşan camialar. Süper Lig'in çok kolay olmadığını biliyorum. O tecrübeye de sahibim, yapılanmayı iyi yapmamız gerekiyor. Başkanımızla bu haftayı bitirdikten sonra oturup bir araya gelmek istiyoruz ama benim 1 sene daha mukavelem var. Gençlerbirliği güzel bir camia ve burada görev alıp devam etmek isterim. Bizim hocalarımıza önceden bu kadar güven yoktu. Bizlere de güvenilmesi gerek. Taktik teknik hepsi Türk hocalarda da var. Günümüz futbolunda herkes bir şekilde çalışıyor. Herkes bir şekilde program çıkarmaya çalışıyor. Önemli olan oyuncularla o iletişimi sağlayabilmek. Burada 25 farklı karakter var, bu 25 karakterin 11'ini oynatıyorsunuz ve arkasından 13-14 tanesini de oynamadığı için bir şekilde onu da kazanmanız gerekiyor. Birlikteliği sağlayabiliyor muyuz ona bakmak lazım. Spor camiasında 'tecrübe' diyorlar, tecrübeyi yaşayarak, çalıştırarak öğreniyorsunuz."

"ART NİYETLİ HATALAR YAPARSANIZ İNSANLARI FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRIRSINIZ"

VAR sistemi ve son zamanlardaki hakem hatalarından kaynaklanan tartışmalara da değinen Üzülmez, "Art niyetli hatalar yaparsanız insanları futboldan uzaklaştırırsınız. Herkesin sağduyulu bir şekilde hareket edip 'neden bu kadar hakem konuşuyoruz bu ülkede' diye şapkasını önüne koyup kim nerede hata yapıyor onu bulmamız lazım. Bu geminin içerisinde hep beraberiz. Eğer bu gemi su almaya başlarsa herkes su alır. Dolayısıyla burada hakemler, teknik adamlar, MHK, Federasyon, medya herkes bu konuda sağduyulu bir şekilde hareket edip bu hakemleri neden bu kadar çok konuştuğumuzla ilgili bir çözüm bulmamız lazım" diye konuştu.

"BU KADAR HATA OLAN YERDE GALATASARAY DA MUTLU DEĞİLDİR"

DHA'ya yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek maça da değinen Üzülmez, Galatasaray'ı 1 adım önde gördüğünü ifade ederek, "Son haftalarda Galatasaray ile ilgili olumsuz anlamda görüş belirtiliyor. Eminim ki Galatasaray da mutlu değildir. Bu kadar hataların olduğu bir yerde kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Başarıyı yakalayan da mutlu değildir, başarısız olan da. O zaman bir sıkıntı vardır. Başakşehir'in puan avantajı vardı, o avantajı kullanamadı. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Öbür tarafta Fatih Terim gibi kendi saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanan bir Galatasaray takımı var. İki takım için de kolay maç değil. Galatasaray, Akhisarspor maçında çok iyi değildi belki ama bu tip maçları neticelendirmeyi bilen bir takım. Başında da Fatih Terim gibi bu maçları sayısızca yaşamış bir teknik adam var. Bu maçın favorisini ortaya koyamam. Bu maçı alan zaten şampiyon olacak. Ama bir adım saha, seyirci avantajı ve kadro kalitesine baktığımızda Galatasaray'ı öne çıkarabilirim" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA BENİM DE ŞANSIM VAR, O HAYALİ İÇİMDE SAKLIYORUM"

Beşiktaş camiasının evladı olduğunu ve herkes kadar takımı yönetme şansı bulunduğunu sözlerine ekleyen Üzülmez, "İşimizi bu şekilde doğru yapmaya devam edersek neden Beşiktaş olmasın? Beşiktaş bizim camiamız, herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de şansım var. Ben de o kulüpte 11 sene kaptanlık yaptım. Şu anda öyle bir imkan olur mu bilmem, öyle bir beklentim de yok. Ben Beşiktaş'ın içerisinde yetişmiş, orada kaptanlık yapmış, oranın bir evladıyım. Şu anda Gençlerbirliği takımıyla daha başarılı olmak istiyorum, çıtayı daha yükseltmek istiyorum. Zaman ne gösterecek bilemeyiz. Herkesin hedefi ve hayalleri vardır, hayaller olmadan başarı olmaz. Ben de o hayali içimde saklıyorum. Neler olacak hep beraber göreceğiz" diye konuştu.