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Spor

Bu kalecinin transfer olduğu takım küme düşüyor! Aaron Ramsdale'in talihsizliği

Premier Lig tarihinde üç farklı takımla küme düşen tek kaleci olan Aaron Ramsdale'in kariyeri, bireysel yetenekten çok şanssızlıklarla anılıyor. İngiliz eldiven hangi takıma gitse, düşüş onunla birlikte geliyor.

Dış Basın17 Nisan 2025 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Bu kalecinin transfer olduğu takım küme düşüyor! Aaron Ramsdale'in talihsizliği
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İlk bakışta Aaron Ramsdale'in kariyeri, zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran bir kalecinin hikâyesi gibi duruyor. Ancak detaylara inildiğinde, neredeyse bir 'kabusun gölgesi' gibi kariyerlere eşlik ettiği görülüyor.

Premier Lig tarihinde üç farklı takımla (AFC Bournemouth, Sheffield United, Southampton) üç kez küme düşen ilk kaleci olan Ramsdale, her bir düşüşün merkezinde yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Southampton'ın tarihin en erken küme düşen takımı olarak kayıtlara geçmesi, gözleri yeniden Ramsdale'e çevirdi. Sahip olduğu potansiyele rağmen hangi kulübe transfer olsa, düşüş çok geçmeden kapıyı çalıyor. Üstelik bu takımlar, onu yükseliş için değil, kriz anlarında çare olarak kadrolarına katıyor.

Art arda yaşanan bu senaryolar, Ramsdale'in bireysel kariyerinin başarıdan çok 'ters etkiyle' anılmasına neden oluyor. Liderlikten uzak durması ve bireysel hedeflerini önde tutması da eleştirilen noktalar arasında. Bu tablo, onun Premier Lig'deki geleceği hakkında büyük soru işaretleri doğuruyor.

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