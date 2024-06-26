Basın mensupları, A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampını ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, İcra Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyükekşi, takımda yazılanların aksine oyuncuların morallerinin çok iyi olduğunu söyledi.

"HEDEF 85 MİLYONU SEVİNDİRMEK"

Milli futbolcularımızın hepsinin çok değerli olduğunu belirten Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcuların durumu ve taktik konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Herkes büyük bir uyum içinde. Takımın huzuru için her şeyi yapıyoruz. 85 milyonu sevindirmek en büyük görevimiz" dedi.

"FİTNE FESAT GİREMEZ"

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hamit Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" dedi.

"ARDA ÇOK AKILLI BİR ÇOCUK"

"Futbolcular sosyal medyayı takip ediyor mu?" şeklindeki soruya, "Maalesef en büyük alışkanlıkları" yanıtını veren Altıntop, "Peki Arda Güler son yapılan yorumlardan etkilendi mi?" sorusuna ise, "Arda akıllı bir çocuk. Zaten o kültürde yetiştiği için yazılanlar, yapılanlar ve eleştirilerin farkında. Neye nasıl tepki vereceğini biliyor. Hocasıyla bire bir yaptığı konuşmalar onun için daha önemli. Montella'nın kendisi hakkında ne düşündüğünü biliyor. Onun için sosyal medyadaki hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Kendi idmanına ve performansına bakıyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi.

"HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Toplantının sonunda söz alan Mustafa Eröğüt de "Yarın (bugün) 'Memleketim' şarkısını inşallah hep beraber tekrar söyleyeceğiz. Gruptaki diğer maçlara ve üçüncülük şansımıza bakmaksızın çıkıp en iyi sonucu alacağız" diye konuştu.