25 Aralık 2020 Cuma 21:46 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 21:46

Yorumcu Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehir futbolcusu Rafael'in kartının iptal edilmesi kararını vermesini değerlendirdi ve TFF'ye çağrıda bulundu.

Bu kararın emsal oluşturacağını söyleyen yorumcu, "Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi.

Çok defa gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum. Başakşehir itiraz ediyor, kurul olağanüstü toplanıyor ve kart iptal ediliyor, dolayısıyla ceza almıyor. Çok tehlikeli bir gidiş bu. Türk futboluna dinamit atıyorsunuz, çok yazık olur, emsal oluşturur, haftalar demiyorum ama yıllar boyu bu günü konuşursunuz." ifadelerini kullandı.

"BU KARARI BOZSUNLAR"



Tahkim Kurulu'nun bir an önce PFDK'nın kararını bozması gerektiğini de söyleyen Dilmen, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve Hukuk Kurulu başındaki Hazer Akil'e büyük görev düşüyor. Nasıl disiplin kurulu, bazı kirli kirli eller aniden topladıysa, siz de Tahkim Kurulu'nu toplayın ve bu kararı bozsunlar. Yoksa siz federasyon ve hukuk müşavirliği olarak bu kirli tabloya maalesef alet olacaksınız ve bugünün tarihini kötü bir anı olarak hanenize yazacaksınız." diye konuştu.