İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4559
  • EURO
    33,1775
  • ALTIN
    2012.83
  • BIST100
    8721.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bu kez anlaşma çok yakın! İşte Sege Aurier transferindeki son durum
Spor

Bu kez anlaşma çok yakın! İşte Sege Aurier transferindeki son durum

Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı. Ancak dün gece gelen bilgilere göre transfer durma noktasına gelmişti. Transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yaklaştı. İşte detaylar...

2 Şubat 2024 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Bu kez anlaşma çok yakın! İşte Sege Aurier transferindeki son durum
ABONE OL

Galatasaray'ın, sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı Serge Aurier'in transferinde gidişat bir kez daha değişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Ancak, Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.

BU KEZ ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Bu gelişmelerin üzerine masadan kalkan Galatasaray, Serge Aurier'in takıma katılmayı çok istemesi sebebiyle Nottingham Forest ile tekrar masaya oturdu ve transfer için anlaşma aşamasına geldi.

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı. Assignon da İngiliz ekibi Burnley'e transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.