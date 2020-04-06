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Spor

Bu kez de Karius 'gitmem' dedi

Çebi, Kocadağ ve Torunoğulları sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Loris Karius'a gitmek istemesi durumunda izin vereceklerini iletti. Tecrübeli kaleci ise “Salgında Türkiye daha güvenli. Şu anda gitmem” dedi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:07
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Beşiktaş’ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği Loris Karius’a yönetiminden ilginç bir teklif geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius’a ilettiler. 

Bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler. Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul’da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:

‘iSTANBUL’DAYIM’

“Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul’da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm” yanıtını verdi.

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