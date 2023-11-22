İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8189
  • EURO
    31,4593
  • ALTIN
    1856.48
  • BIST100
    8019.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bu kez Güney Amerika kulübü devrede! Vincent Aboubakar'a sürpriz talip
Spor

Bu kez Güney Amerika kulübü devrede! Vincent Aboubakar'a sürpriz talip

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın talipleri artmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların yıldız ismi Aboubakar'a daha önce Suudi kulüpler talip olmuştu şimdi ise Güney Amerika'dan talip çıktı. İşte detaylar...

22 Kasım 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Bu kez Güney Amerika kulübü devrede! Vincent Aboubakar'a sürpriz talip
ABONE OL

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, sahalara dönmeye hazırlanırken gözler, hakkındaki transfer söylentilerine çevrildi.

Suudi Arabistan'dan taliplilerinin ocak ayında siyah-beyazlıların kapısını çalacağı ileri sürülen Kamerunlu yıldız için bir iddia da Brezilya'dan geldi. Portal do Colorado'da yer alan haberde, daha önce Fenerbahçe'den Enner Valencia'yı alan Internacional kulübünün şimdi de Aboubakar'ı listesine dahil ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak Internacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Aboubakar, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.