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  • Bu kez İspanyol devi devrede! Yunus Akgün'e sürpriz talip
Spor

Bu kez İspanyol devi devrede! Yunus Akgün'e sürpriz talip

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. 24 yaşındaki oyuncu için son olarak İspanyol ekibi Real Sociedad devreye girdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 15:54 - Güncelleme:
Bu kez İspanyol devi devrede! Yunus Akgün'e sürpriz talip
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarında.

Son olarak İspanyol basınından milli futbolcu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer dönemi için listesinin başında Yunus Akgün olduğu belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.

ARDA GÜLER İÇİN DE REAL SOCİEDAD İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

İspanyol basınında, Arda Güler için de geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad iddiaları çıkmıştı. Real Madrid'de fazla süre şansı bulamayan genç yıldızın, Real Sociedad'a kiralanarak tıpkı Odegaard gibi bir yıldıza dönüşebileceği belirtilmişti.

AVRUPA'DAN BİRÇOK TALİBİ

Öte yandan Yunus Akgün için adı geçen tek Avrupa ekibi, Real Sociedad değil.

Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da Yunus Akgün'ü radarına aldığı ifade edildi.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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