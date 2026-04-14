UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile PSG arasında oynanan kritik rövanşta, sahadaki mücadele kadar yaşanan talihsiz sakatlık da gündeme damga vurdu. Genç yıldız Desire Doue'nin reklam panoları yakınında yaşadığı kaza, kısa süre önce benzer bir olayla sakatlanan Noa Lang'ı akıllara getirdi.

MİKROFON STANDI SAKATLADI

Taç çizgisinin yakınında Szoboszlai'yi geçmek isteyen 20 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert bir şekilde çarptı. Tripodun ayakları, Desire Doue'nin karnına ve dizine sert bir şekilde gelirken oyuncu acı içinde yerde kaldı.

Oyun durmasının ardından Fransız yıldıza ilk müdahale sahasında yapıldı ve Doue yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Desire Doue, müsabakanın 52. dakikasında kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Paris Saint Germain'de maça devam edemeyen Doue'nin yerine Bradley Barcola oyuna girdi.

AKILLARA NOA LANG GELDİ

Sarı-kırmızılı futbolcu, 18 Mart'ta oynanan ve Liverpool'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın son anlarında, Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ başparmağında derin kesik oluşmuştu.

Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınırken başparmağının kesilmekten son anda kurtarıldığı açıklanmıştı.

REKLAM PANOLARINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTI

The Athletic'in haberine göre; Liverpool, Paris Saint Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde, özellikle kale arkası bölgelerde yer alan panolarda düzenleme yaptı. Yeni sistemde, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu kaydedildi. Liverpool cephesi, yaşanan olayın "talihsiz bir kaza" olduğunu belirtirken alınan önlemlerin benzer bir durumun tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.