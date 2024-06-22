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Spor

Bu kez sürprize izin vermedi! Belçika, EURO 2024'e 2 golle tutundu

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaştı. Belçika mücadeleyi 2-0 kazanarak son 16 umudunu son haftaya taşıdı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Bu kez sürprize izin vermedi! Belçika, EURO 2024'e 2 golle tutundu
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EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 2-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ile 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

LUKAKU'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Belçika'da Romelu Lukaku, karşılaşmanın 63. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Slovakya karşısında attığı 2 gol de iptal edilen Lukaku'nun EURO 2024'teki iptal olan gol sayısı 3 oldu.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN İSİMLER

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş 81 dakika sahada kaldı. Gaziantep FK'li Florin Nita maçta 90 dakika, Deian Sorescu ise 1 dakika görev aldı. Galatasaraylı Cicaldau maçta süre almadı.

PUAN DURUMU

Bu skorla birlikte Belçika, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. İlk maçını kazanan Romanya 3 puanda kaldı. Grubun diğer ekipleri Slovakya ve Ukrayna'nında üçer puanı bulunuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun son maçlarında Belçika, Ukrayna ile karşılaşacak. Romanya ise Slovakya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

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