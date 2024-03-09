Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ettiği maça İsmail Yüksek damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin yıldızı etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından olurken Konferans Ligi'nde ise daha önce benzeri görülmemiş bir performans sergiledi.

TARİHİ PERFORMANS

Milli yıldız, Belçika'daki mücadelede kariyerinin en etkili performanslarından birini sergiledi. İsmail Yüksek, mücadeleci bir takım olan St.Gilloise karşısında sahada basmadık yer bırakmadı. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce çok iyi uyum sağladığı Fred'in 11'e dönmesiyle birlikte adeta orta sahayı domine etti.

İsmail Yüksek, 3-0 kazanılan karşılaşmada 90 dakika görev yaparken 5 top kaptı, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazandı. Başarılı oyuncu, bu istatistikleriyle Konferans Ligi'nin tarihine geçti.

BU RAKAMLARA ULAŞAN YOK

Çünkü daha önce bu turnuvada, bu rakamlara ulaşabilen bir isim olmamıştı. İsmail, karşılaşmanın ardından sedyeyle kenara gelmişti. Milli futbolcu, Pendikspor karşısında zaten cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Başarılı orta saha oyuncusunun durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.