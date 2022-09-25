Bu resmen kabus! Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'den sonra...

Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'e giden Dimitrios Pelkas, Ada ekibinde aradığını bulamadı. 3 maçta toplam 132 dakika süre alan Dimitrios Pelkas, skora katkı sağlayamadı.

DIMITRIOS PELKAS, KİRALIK OLARAK HULL CİTY'E GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas ile yollar ayrılmış ve Championship takımlarından Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti.

YOKLARA OYNADI

Hull City'de iyi bir başlangıç yapamayan Dimitrios Pelkas, 3 resmi maçın 1'inde ilk 11'de başladı ve toplam 132 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu skora katkı sağlayamazken İngiltere'de eleştirilerin hedefi oldu.

DIMITRIOS PELKAS SEZON SONU BOŞTA KALACAK

Bu sezonu kiralık olarak Hull City'de geçirecek olan Dimitrios Pelkas'ın bonservisi Fenerbahçe'de. Ancak sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Yunan oyuncu boşta kalacak.