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Spor

Bu resmen kabus! Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'den sonra...

Dimitrios Pelkas geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'e transfer olmuştu. Ancak Ada ekibinde 3 maçta süre alan ve skora katkı edemeyen Dimitrios Pelkas'ı büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Eylül 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'e giden Dimitrios Pelkas, Ada ekibinde aradığını bulamadı. 3 maçta toplam 132 dakika süre alan Dimitrios Pelkas, skora katkı sağlayamadı.

DIMITRIOS PELKAS, KİRALIK OLARAK HULL CİTY'E GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas ile yollar ayrılmış ve Championship takımlarından Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti.

YOKLARA OYNADI

Hull City'de iyi bir başlangıç yapamayan Dimitrios Pelkas, 3 resmi maçın 1'inde ilk 11'de başladı ve toplam 132 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu skora katkı sağlayamazken İngiltere'de eleştirilerin hedefi oldu.

DIMITRIOS PELKAS SEZON SONU BOŞTA KALACAK

Bu sezonu kiralık olarak Hull City'de geçirecek olan Dimitrios Pelkas'ın bonservisi Fenerbahçe'de. Ancak sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Yunan oyuncu boşta kalacak.

Star Gazetesi

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