İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9181
  • EURO
    31,3475
  • ALTIN
    1886.63
  • BIST100
    8077.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Bu sabahtan itibaren tüm defterler açıktır'' Hasan Arat'tan şeffaflık vurgusu
Spor

''Bu sabahtan itibaren tüm defterler açıktır'' Hasan Arat'tan şeffaflık vurgusu

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbata töreninde konuştu. Arat, Beşiktaş'ta denetimin sıkı olacağını ve defterlerin denetleme kuruluna açık olacağını söyledi.

5 Aralık 2023 Salı 12:09 - Güncelleme:
''Bu sabahtan itibaren tüm defterler açıktır'' Hasan Arat'tan şeffaflık vurgusu
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, gerçekleştirilen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, 'Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak.' dedi.

Kulüp içinde denetimlerin gerçekleşeceğini söyleyen Arat, 'Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız.' sözlerini kullandı.

'TÜM YETKİ ONLARDA OLACAK'

Sözlerine devam eden Arat, 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Beşiktaş'ta emeği geçmiş, Süleyman Ağabey'den gelenek olan milli sporcuları yönetime aldık. Samet Kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak. Tüm yetki onlarda olacak. Herkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur.' ifadelerini kullandı.

'ADALI'NIN YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Serdal Adalı ile konuştuğunu belirten Hasan Arat, 'Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır. Şunu rica ettim; kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz dedim. Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep beraber olma dönemidir. Zor olacak bu iş. Bize büyük teveccüh gösterildi. Bunun bilincindeyiz. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu düşünmez. Bizim hedefimiz büyük. Süremiz kısa ama Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur.' dedi.

Ahmet Nur Çebi'ye emekleri için teşekkür eden Hasan Arat sözlerini şu şekilde noktaladı: 'Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ayrıca ailelerine şükran borçluyuz. Bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler.

Taraftarımız rahat olsun. Çekişme içinde değiliz. Herkes görsün. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Birlik beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye çok güzel mesajlar verelim. Türkiye, pazar günü Beşiktaş'ın büyüklüğünü konuştu. Son 1 aydır Beşiktaş, Türkiye'nin gündeminde. Bize bu onuru veren, şerefli görevi teslim eden Beşiktaşlılar'a teşekkür ediyorum.'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.