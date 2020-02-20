Bu sefer açıkladı! 'Evet Berat Albayrak bize yardım etti'

20 Şubat 2020 Perşembe10:00 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:00

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, daha önce devlet bakanlarının Trabzonspor’a ayrıcalık yaptığına dair iddiaları gündeme getirmiş ve Trabzonspor’un bazı devlet kurumları tarafından ekonomik anlamda da korunduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Fenerbahçe camiasının sembol isimlerinden Rıdvan Dilmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Fenerbahçe’ye iki konuda yardımcı olduğunu açıklamıştı. Albayrak’ın, F.Bahçe’ye ne konuda destek olduğunu dün Koç’a sorduk.

MALİ KONULARI KONUŞMALIYIZ

Koç, “Bizim gibi kulüplerin ister istemez devletle pek çok işi olur. Belediyeden bakanlıklara kadar. Bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kâğıt almamız gerekiyordu o kâğıdı aldık” dedi. Koç, diğer kulüplerle bir araya gelip, finansal ve mali yapılandırma konusunda neler yapılabileceğini bir an önce görüşmeleri gerektiğini de vurguladı.