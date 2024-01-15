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Spor

Bu sefer attırdı! Sebastian Szymanski hiçbir maçı boş geçmiyor

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı tek golle geçti, zaferi getiren sayıyı İrfan Can Kahveci attı. Asisti yapan Sebastian Szymanski'nin sayıları ise dikkat çekti.

Fanatik15 Ocak 2024 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Bu sefer attırdı! Sebastian Szymanski hiçbir maçı boş geçmiyor
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Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında altın değerinde 3 puan aldı. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde karşılaşmaya kart sınırında çıkmıştı. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası yeni transfer Leonardo Bonucci'yle partner olan Hollandalı futbolcu mücadeleyi kartsız tamamladı ve Kanarya ceza konusunda fire vermedi.

POLONYALI YILDIZ YİNE ATTIRDI

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı yine yaptı yapacağını... Polonyalı 10 numara, 81. dakikada oyunun sıkıştığı anda sol kanattan ceza alanına ortayı yaptı ve İrfan Can Kahveci golü getiren kafa vuruşunu yaptı.

Neredeyse oynadığı her maç skora katkı veren Szymanski, Gaziantep FK'yı da boş geçmedi ve bu sezon tam 12 gol, 14 asiste ulaşarak adeta parmak ısırttı.

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