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Spor

Bu sefer olmadı! Filenin Sultanları yarı finalin kapısından döndü

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu ve çeyrek finalde turnuvaya veda etti. İşte detaylar....

Akşam22 Haziran 2024 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
Bu sefer olmadı! Filenin Sultanları yarı finalin kapısından döndü
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları maçı 3-2 kaybetti. Bu sonuçla Polonya yarı finale yükselen takım oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Milliler, ilk seti 20-25'lik skorla kazanmasını bildi. İkinci ve üçüncü sette rakibine diş geçiremeyen Sultanlar, 25-22 ve 25-20'lik skorlarla geriye düştü.

Melissa Vargas'ın üstün performansıyla damga vurduğu dördüncü sette ise umutlandık. 25-19'luk skorla maçı karar setine götürmeyi başaran Ay-Yıldızlı ekip, Polonya'ya karşı duramadı. 15-11'lik skorla karşılaşmayı kazanan Polonya, yarı fi nalde İtalya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları, geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.

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