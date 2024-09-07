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Spor

Bu sefer olmadı! Milliler 1 puana razı oldu

Euro 2024 çeyrek finalinin ardından Uluslar B Ligi'nde dün akşam sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, Galler ile 0-0 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. İşte detaylar...

Akşam7 Eylül 2024 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Bu sefer olmadı! Milliler 1 puana razı oldu
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6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile oynadığımız Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçından tam 3 ay sonra sahaya bu kez Galler'in başkenti Cardiff'te çıktık. Son olarak Almanya'da 'yumruk gibi bir arada' bıraktığımız Ay-Yıldızlılarımız, Galler'deki ilk yarıda oldukça savruk göründü.

Topu hepten rakibe bıraktığımız gibi nadir bulduğumuz hücum fırsatlarında da heyecanımıza yenik düştük... İkinci devrede ise biraz daha kıpırdanmaya başladık. Karşılıklı atakları heyecanla izlerken 29'da girdiği bir pozisyonda sarı kart gören Barış Alper, 62'nci dakikada faul nedeniyle gördüğü ikinci sarıdan kızardı. 10 kişi kalan ay yıldızlılar az adamla mücadele ederken yağmur da şiddetini artırdı... Zaten oyun üstünlüğünü baştan beri rakibine veren A Milliler, Barış Alper'in ardından arada yoklasa da tek puana razı oldu...

  • a milli futbol takımı
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  • uluslar b ligi

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