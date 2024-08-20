Sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, aynı oyuncu üzerinde karar kıldı. İki ezeli rakip, Aston Villa'nın oyuncusu Alex Moreno'yu gözüne kestirdi. Dış basındaki haberlere göre; iki takım da 31 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Aston Villa'yla görüşmelere başladı. Nice, Real Betis, Villarreal ve Nottignham Forest'ın da oyuncu için devrede olduğu bildirildi. Sarı kırmızılılar, kiralama formülüyle Aston Villa'yı ikna edebilir. Moreno'nun Ada takımı ile 2026 yılının temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.