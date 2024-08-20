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Spor

Bu sefer transferde rakip oldular! Ezeli rakiplerden Alex Moreno derbisi

Yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray sol bek transferi için Alex Moreno ismi üzerinde karar kıldı. Avrupa'dan birçok önemli rakibi olan 2 Süper Lig devinden hangi ekibin oyuncuyu renklerine bağlayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Akşam20 Ağustos 2024 Salı 09:19 - Güncelleme:
Bu sefer transferde rakip oldular! Ezeli rakiplerden Alex Moreno derbisi
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Sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, aynı oyuncu üzerinde karar kıldı. İki ezeli rakip, Aston Villa'nın oyuncusu Alex Moreno'yu gözüne kestirdi. Dış basındaki haberlere göre; iki takım da 31 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilmek için Aston Villa'yla görüşmelere başladı. Nice, Real Betis, Villarreal ve Nottignham Forest'ın da oyuncu için devrede olduğu bildirildi. Sarı kırmızılılar, kiralama formülüyle Aston Villa'yı ikna edebilir. Moreno'nun Ada takımı ile 2026 yılının temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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