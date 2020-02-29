Bu sefer Yanal değil Recep Karatepe var

29 Şubat 2020 Cumartesi11:34 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:34

Fenerbaçe' nin bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta bir ilk yaşanacak. Geçen hafta Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal ile sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verilen ve cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan yardımcı antrenör Volkan Kazak sahaya çıkamayacak. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Yanal-Kazak ikilisinin yokluğunda takımın başında Recep Karatepe olacak.

Karatepe'nin sahadaki yardımcısı Kağıtçıoğlu

1977 Ankara doğumlu olan UEFA Pro Lisans sahibi Recep Karatepe, amatör olarak futbol oynadı. 2008'den bu yana Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan Karatepe, tecrübeli hoca ile birlikte Eskişehirspor, Fenerbahçe ve iki dönem Trabzonspor'da çalıştı. Son olarak yine Fenerbahçe'ye gelen Karatepe, kariyerinde ilk kez A takım sorumlusu olarak sahaya çıkacak. Maçta Karatepe'nin yanı sıra antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu kulübede yer alacak.

(Hürriyet)