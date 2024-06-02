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Spor

Bu sezon 16 yabancı Kayserispor'da formayı terletti

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da geride kalan sezon 16 yabancı oyuncu forma giydi. Sarı kırmızılı takımda en fazla Fransız asıllı oyuncular yer aldı.

IHA2 Haziran 2024 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Bu sezon 16 yabancı Kayserispor'da formayı terletti
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Kayserispor çatısı altında 4 Fransız oyuncu bulunurken, 3 Portekizli futbolcu, 2 Ganalı futbolcu, 2 İranlı futbolcu forma giydi. 1'er de Yunan, Nijeryalı, Kamerunlu, Senegalli ve Haiti ülkesinde futbolcu görev aldı. Sarı Kırmızılı takımda 1'de Özbek oyuncu sarı kırmızılı forma için ter döktü. Kayserispor'da 2023-2024 futbol sezonunda forma giyen yabancı oyuncular şu şöyle:

"Lionel Carole - Fransa

Julian Jeanvier - Fransa

Mehdi Bourabia - Fransa

Olivier Kemen - Fransa

Majid Hosseini - İran

Ali Karimi - İran

Joseph Attamah - Gana

Yaw Ackah - Gana

Miguel Cardoso - Portekiz

Carlos Mane - Portekiz

Aylton Boa Morte - Portekiz

Dimitrios Kolovetsios - Yunanistan

Anthony Uzodimma - Nijerya

Stephane Bahoken - Kamerun

Mame Thiam - Senegal

Duckens Nazon - Haiti

Otabek Shukurov - Özbekistan."

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