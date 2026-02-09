İSTANBUL 11°C / 5°C
Bu sezon bir ilki başardı! Orkun Kökçü 2026'da bambaşka

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü 2026 yılında performansını arttırdı. 24 yaşındaki genç futbolcu sergilediği 4 gol, 1 asistlik performansla beğeni toplarken bu sezon üst üste 3 Süper Lig maçında da gol atan ilk Beşiktaşlı oyuncu olmayı da başardı. İşte detaylar...

TRT Spor9 Şubat 2026 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Orkun Kökçü, 2026 yılında formunu artırdı. Yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan milli futbolcu, başlarda beklentileri karşılayamadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında gol atamayan Orkun, 14 karşılaşmada 2 asist yapabilmişti.

Orkun Kökçü, 2026'da çıkışa geçti. 24 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında oynanan 4 lig maçında da skora katkı sağladı.

Zecorner Kayserispor karşısında son dakikada gelen galibiyet golünün asistini yapan Orkun Kökçü; İkas Eyüpspor, Tümosan Konyaspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında ise fileleri havalandırdı.

Son 3 lig maçında gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor karşılaşmasında 1 puanı getiren penaltı golünü kaydetti.

2026 yılında 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Orkun Kökçü, bu sezon üst üste 3 Süper Lig maçında da gol atan ilk Beşiktaşlı oyuncu olmayı da başardı.

SON 10 HAFTADA 5 BERABERLİK

Bu arada sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 10 haftada 5. kez sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkaran Beşiktaş, bu süreçte 5 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Siyah beyazlı ekip, 10 maçlık periyotta 6 karşılaşmayı sahasında, 4 maçı ise deplasmanda oynadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İç sahada oynanan 6 karşılaşmada ise siyah beyazlılar 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

