7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
  • Bu sezon Göztepe'de yükseliş dikkat çekiyor
Spor

Bu sezon Göztepe'de yükseliş dikkat çekiyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 16 puan elde eden Göztepe, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 12 puan toplamıştı.

IHA7 Ekim 2025 Salı 10:58 - Güncelleme:
Bu sezon Göztepe'de yükseliş dikkat çekiyor
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 16 puan elde eden Göztepe, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 12 puan toplamıştı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alan Göztepe, milli araya 16 puanla 3. basamakta girdi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonunun ilk 8 mücadelesinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 12 puan elde etmiş ve 7. sırada yer almıştı.

Gol üretimi geçen sezonun altında

Geçen sezonun ilk 8 maçında rakip ağları 14 kez havalandıran Göztepe, bu sezon 11 golde kaldı. 2024-2025 döneminde daha skorer bir kimliğe sahip olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise savunma performanslarıyla öne çıkıyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, geçen sezon söz konusu süreçte kalesinde 10 gol görürken, 2025-2026 sezonunda ise bu sayı sadece 2'de kaldı.

