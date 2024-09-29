Galatasaray'da sistem değişikliğine gitmek isteyen Okan Buruk, iki yıldız golcüsünü de sahaya sürerek geride risk aldı. Osimhen ve Icardi'nin ilk 35 dakikada attıkları gollerle skor avantajını eline alan sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 44'te yediği golle kapattı. Torreira'nın eksikliği ikinci yarıda daha çok hissedilecekti.

İkinci devreye Osimhen yerine Mertens; Sallai yerine ise Barış Alper ile başlayan Cim-Bom, kendi sistemine dönüş yapsa da ilk yarıya göre çok daha fazla zorlandı. Kasımpaşa'nın disiplinli ve baskılı oyunu Aslan'ı zorladı. Buruk, yaptığı değişikliklerle oyunun hakimiyetini almak istese de 3 gün önce PAOK maçından çıkan oyuncuların yorgunluğu göze çarptı. Konuk ekip, mücadelesinin karşılığını önce 83'teki penaltıyla aldı. Sonrasında Aslan'ı yıkan gol 90+5'te Da Costa'nın ayağından geldi.