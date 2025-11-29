İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bu sezonki üçüncü kırmızı kartı! Caner Erkin takımını yine eksik bıraktı
Spor

Bu sezonki üçüncü kırmızı kartı! Caner Erkin takımını yine eksik bıraktı

Sakaryaspor'un deneyimli oyuncusu Caner Erkin, Ümraniyespor maçında hakeme sözlü itirazı sonrası direkt kırmızı kart gördü. Bu sezonki üçüncü kırmızı kartını gören deneyimli oyuncu, kariyerinin en fazla kırmızı kart gördüğü sezonunu yaşıyor.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Bu sezonki üçüncü kırmızı kartı! Caner Erkin takımını yine eksik bıraktı
ABONE OL

Kariyerini Sakaryaspor'da sürdüren 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bir kırmızı kart daha gördü. Tecrübeli oyuncu, böylelikle bu sezon 3. kırmızı kartını görmüş oldu.

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-0'lık Ümraniyespor üstünlüğüyle devam ederken, Sakaryaspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin oyundan atıldı.

Dakikalar 52'yi gösterirken hakeme sözlü itirazda bulunan Caner Erkin, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Deneyimli futbolcu, daha önce de Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında kırmızı kart görmüştü.

Henüz 8 maça çıkan ve 3 kırmızı kart gören Caner Erkin, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonunu yaşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.