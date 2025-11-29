Kariyerini Sakaryaspor'da sürdüren 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bir kırmızı kart daha gördü. Tecrübeli oyuncu, böylelikle bu sezon 3. kırmızı kartını görmüş oldu.

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-0'lık Ümraniyespor üstünlüğüyle devam ederken, Sakaryaspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin oyundan atıldı.

Dakikalar 52'yi gösterirken hakeme sözlü itirazda bulunan Caner Erkin, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Deneyimli futbolcu, daha önce de Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında kırmızı kart görmüştü.

Henüz 8 maça çıkan ve 3 kırmızı kart gören Caner Erkin, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonunu yaşıyor.