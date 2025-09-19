Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyetle sonuçlanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuştu.

"İTALYAN HAKEM..."

"1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."

"ŞANSSIZ GOLLER YEDİK"

"Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu."

"Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı."

"SORUMLULUK BENİM"

"Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim!"

"DAHA İLK MAÇ"

"Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik."

"ÜZGÜNÜM"

"İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız.

İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi! Üzgünüm!"