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Spor

Bu teklif tam bir çılgınlık! Enes Ünal'a dünya devi resmen talip oldu

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal gösterdiği performansla geniş yankı uyandırdı. Avrupa'dan birçok kulübün teklif yapmaya hazırlandığı Enes Ünal'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

21 Mayıs 2023 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Bu teklif tam bir çılgınlık! Enes Ünal'a dünya devi resmen talip oldu
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Bu sezon yakaladığı çıkışla beraber adından çokça söz ettirmeye başlayan Enes Ünal'a transfer teklifi yağıyor. Son olarak İtalyan devi Juventus'un Enes Ünal için kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

JUVENTUS ENES ÜNAL'A TEKLİF HAZIRLIYOR

24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

GETAFE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A devi Juventus'un yanında Atletico Madrid de Enes'i transfer listesine aldı. 26 yaşındaki yıldız ismin kulübü Getafe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

ENES ÜNAL KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

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