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Spor

Bucaspor 1928 gözünü play-off'a çevirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın iç sahada oynayacağı 29. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor'u mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

IHA25 Mart 2025 Salı 13:13 - Güncelleme:
Bucaspor 1928 gözünü play-off'a çevirdi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 29. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor ile yarın iç sahada karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Antalya bölgesi hakemlerinden Hakan Yurtseven yönetecek. Karşılaşma öncesinde 42 puanla 7. basamakta yer alan ve play-off barajıyla arasında 4 puanlık bir fark bulunan Bucaspor 1928, rakibini mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ekonomik anlamda zor dönemden geçen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Nazilli Belediyespor ise 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Lig'de 9 maçtır kazamayan Aydın temsilcisi rakibini yenerek hem uzun bir süre sonra galibiyetle tanışmak hem de ligde kalma iddiasını sürdürmek istiyor.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Bucaspor 1928, deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştı.

  • Bucaspor 1928
  • play off
  • TFF 2. Lig

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