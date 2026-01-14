İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Bucaspor 1928 ligde kalma yolunda umutlandı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 19. hafta mücadelesinde birebir rakiplerinden Karaman FK'yı farklı bir skorla mağlup ederek ligde kalma yolunda umut depoladı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 10:54
Bucaspor 1928 ligde kalma yolunda umutlandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, ligde kalma hedefi doğrultusunda mücadelesini sürdürüyor. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, ligin ilk 11 haftasında galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu sürecin ardından toparlanma sinyalleri veren sarı-lacivertliler, üst üste iki maç kazanarak çıkışa geçse de bu yükseliş uzun soluklu olmadı ve yeniden düşüşe geçti. Arka arkaya oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Bucaspor 1928, devre arasına moralsiz girdi.

İkinci yarının ilk haftasında Karaman FK'yı sahasında ağırlayan İzmir ekibi, kendisi gibi zorlu bir dönemden geçen rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Bucaspor 1928, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi ve ligde kalma adına önemli bir umut kazandı. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta oynayacakları Şanlıurfaspor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

