İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4761
  • EURO
    36,3386
  • ALTIN
    3063.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bucaspor 1928, transfer yasağını kaldıramıyor
Spor

Bucaspor 1928, transfer yasağını kaldıramıyor

Kaynak bulamayan Bucaspor 1928'in ara transfer döneminde de transfer yasağını kaldıramayacağı öğrenildi.

IHA13 Ocak 2025 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Bucaspor 1928, transfer yasağını kaldıramıyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde şu ana kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi bu sonuçlar neticesinde topladığı 24 puanla ligin ilk devresini 8. sırada noktaladı. Yaz döneminde transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, takımda kalan tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan kadroyla yoluna devam etti. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi iyi başladığı sezonda son 5 haftadaki puan kayıplarıyla ilk 6'nın dışına çıktı. Uğur Balcıoğlu'ndan sonra Nihat Yılmaz ile de yollarını ayıran İzmir ekibi, yeni bir sayfa açarak takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin kaynak bulamadığı için ara transfer döneminde takviye yapamayacağı öğrenildi.

Böylece sezon sonuna kadar oyuncu takviyesi yapamayacak olan Bucaspor 1928'in bu süreçte sadece Sefa ile yollarının ayrılması bekleniyor. Olağanüstü bir durum olmaması ve bir oyuncuya teklif gelmemesi durumunda ise sarı-lacivertlilerin takımı korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • Bucaspor 1928
  • transfer yasağı
  • TFF 2. Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.