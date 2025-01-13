Bucaspor 1928, transfer yasağını kaldıramıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde şu ana kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi bu sonuçlar neticesinde topladığı 24 puanla ligin ilk devresini 8. sırada noktaladı. Yaz döneminde transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, takımda kalan tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan kadroyla yoluna devam etti. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi iyi başladığı sezonda son 5 haftadaki puan kayıplarıyla ilk 6'nın dışına çıktı. Uğur Balcıoğlu'ndan sonra Nihat Yılmaz ile de yollarını ayıran İzmir ekibi, yeni bir sayfa açarak takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin kaynak bulamadığı için ara transfer döneminde takviye yapamayacağı öğrenildi.

Böylece sezon sonuna kadar oyuncu takviyesi yapamayacak olan Bucaspor 1928'in bu süreçte sadece Sefa ile yollarının ayrılması bekleniyor. Olağanüstü bir durum olmaması ve bir oyuncuya teklif gelmemesi durumunda ise sarı-lacivertlilerin takımı korumasına kesin gözüyle bakılıyor.