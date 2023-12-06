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Spor

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor deplasmanında

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

IHA6 Aralık 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor deplasmanında
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile yarın karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ali Uğurtan Demirtaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 10 maçında yenilgi yüzü görmezken, Çaykur Rizespor ise Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında mağlubiyet yaşamadı.

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