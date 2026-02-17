İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Bucaspor 1928'de hedef Özcan Sert

Bucaspor 1928, teknik direktör Tolga Doğantez ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 34 yaşındaki genç çalıştırıcı Özcan Sert'i getirmeyi hedefliyor.

17 Şubat 2026 Salı 12:19
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Sezona Evrensel Heper yönetiminde başlayan İzmir temsilcisi, ilerleyen süreçte Heper ile yollarını ayırarak takımı Tolga Doğantez'e emanet etti. Ancak Doğantez döneminde de arzu edilen sonuçlar alınamayınca sarı-lacivertliler bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti ve deneyimli çalıştırıcıyla vedalaştı.

Teknik direktörlük koltuğu boşalan Bucaspor 1928, yeni isim arayışlarını hızlandırdı. İzmir ekibinin, 34 yaşındaki Özcan Sert'i göreve getirmeyi planladığı öğrenildi. Genç teknik adamla yapılan ilk temasların olumlu geçtiği belirtilirken, son detayların görüşülmesinin ardından sürecin netleşmesi ve anlaşmanın hafta içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Özcan Sert, bu sezon TFF 3. Lig ekibi Denizli İdman Yurdu'nun başında çıktığı 15 karşılaşmada 1.73 puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Sert'in ekibi, 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

