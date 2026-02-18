İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,762
  • EURO
    51,8348
  • ALTIN
    6935.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bucaspor 1928'de Özcan Sert dönemi başladı
Spor

Bucaspor 1928'de Özcan Sert dönemi başladı

Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine 34 yaşındaki çalıştırıcı Özcan Sert'in getirildiğini açıkladı.

IHA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Bucaspor 1928'de Özcan Sert dönemi başladı
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşmeme mücadelesi veren Bucaspor 1928, sezona Evrensel Heper yönetiminde başladı. Ancak bu süreçte istenilen sonuçların alınamaması üzerine Heper ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra takımı Tolga Doğantez'e emanet etti. Doğantez döneminde de arzu edilen tablo ortaya çıkmayınca İzmir temsilcisi bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti ve deneyimli çalıştırıcıyla vedalaştı. Teknik direktörlük koltuğu boşalan Bucaspor 1928, bu kez de 34 yaşındaki genç çalıştırıcı Özcan Sert ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz başarılı teknik adam Özcan Sert ile teknik sorumluluk görevi için 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni teknik sorumlumuzun, kulübümüzün çatısı altında nice başarılara imza atmasını temenni ederiz" denildi.

  • Bucaspor 1928
  • Özcan Sert
  • teknik direktörü

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.