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  • Bucks, Heat'i Antetokounmpo'nun ''triple-double''ıyla devirdi
Spor

Bucks, Heat'i Antetokounmpo'nun ''triple-double''ıyla devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Miami Heat'i yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 'triple-double'ıyla 121-115 yendi.

AA6 Nisan 2025 Pazar 10:08 - Güncelleme:
Bucks, Heat'i Antetokounmpo'nun ''triple-double''ıyla devirdi
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NBA'de 5 maç yapıldı. Milwaukee Bucks, konuk olduğu Miami Heat'i 6 sayı farkla mağlup etti.

Bucks'ın Yunan Yıldızı Antetokounmpo, 36 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle üst üste ikinci kez "triple-double"a imza attı.

Kevin Porter Jr. 24 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken Brook Lopez 17 sayıyla oynadı.

Heat'de Alec Burks'ın 24 sayısı ve Davion Mitchell'ın 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bam Adebayo 31 sayı ve 12 ribauntla, Kyle Anderson 12 sayı ve 14 ribauntla" double-double" yaptı.

76ERS, ADEM BONA'NIN 10 RİBAUNTLA OYNADIĞI MAÇTA TİMBERWOLVES'A MAĞLUP OLDU

Milli oyuncu Adem Bona'nın 4 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves'a 114-109 mağlup oldu.

76ers'da Quentin Grimes 28 sayıyla oynarken, Guerschon Yabusele'nin 19 sayıyla oynadığı müsabakada Lonnie Walker 18 sayıyla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Rudy Gobert, 23 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin baş mimarı oldu.

Anthony Edwards 37, Julius Randle ise 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 109-114

Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-121

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 103-109

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 115-121

Los Angeles Cippers-Dallas Mavericks: 135-104

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