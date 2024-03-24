Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek, dev kulüplerin radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili olarak yeni bir bilgi geldi.

Takvim'in haberine göre Bayer Leverkusen kurmaylarının Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.

Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Yukatel Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında.

Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

Bu maçlarda 3 bin 204 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

FENER ÇITAYI YÜKSEK TUTACAK

Fenerbahçe forması ile istikrarlı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapıyı 18-20 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Bayer Leverkusen'in nasıl bir teklifle masaya geleceği ise henüz belli değil.

25 yaşındaki futbolcu geçen sene de gösterdiği performansla adından bahsettirmişti.

1999 doğumlu orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon euro.

İsmail Yüksek, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızının kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.