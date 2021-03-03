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Spor

Buffon'dan emeklilik açıklaması

İtalya Milli Futbol Takımı ve Juventus Kulübünün sembol isimlerinden Gianluigi Buffon, en geç 2023 yazında emekli olmayı planladığını söyledi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 19:21
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Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 43 yaşındaki file bekçisi, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Futbol oynamaya ilişkin kafamdaki son tarih 2023'ün haziran ayı. Ötesi yok ancak 4 ay sonra da bırakabilirim." ifadelerini kullandı.

1995-2001 yılları arasında forma giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar Juventus'ta oynamış, 2018-19 sezonundaki Paris Saint-Germain deneyiminden sonra yeniden siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 654 maça çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutan Buffon, Juventus formasıyla 10 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 6 İtalya Süper Kupası kazandı.

Buffon, 176 kez sahaya çıktığı İtalya Milli Takımı'nda da 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.

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