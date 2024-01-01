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Spor

Buffon'dan futbolda çağ değiştirecek istek: Kale boyutları değiştirilsin

İtalya'nın efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, futbolda kale boyutlarına dair ilginç bir öneride bulundu. Eski file bekçisi, 'Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu. Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey.' yorumunda bulundu.

1 Ocak 2024 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Buffon'dan futbolda çağ değiştirecek istek: Kale boyutları değiştirilsin
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İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan futbol için radikal bir öneri geldi.

Buffon, kale boyutlarının değiştirilip değiştirilmemesi yönünde gelen sorunun ardından, kalecilerin boylarının uzadığını söyledi ve kale boyutlarının değiştirilebileceğini kaydetti.

Buffon, "Bunu düşünmeye başlamak gerekiyor. Geçenlerde ailem ve eşimle bu konuyu tartışıyorduk. Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu. Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Voleybolda da file yüksekliği tartışılan bir şey." ifadelerini kullandı.

Kale boyunun olası değişiminde şaşırıp şaşırmayacağı sorulan Buffon, "Buna karar vermek bana bağlı bir şey değil. Bunu değerlendirecek ve inceleyecek yönetim organları var. Kalecilerin boyu uzadı ama oyuncular da daha öngörülemez hale geldi. Ancak kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor." cevabını verdi.

1875'te belirlenen kale boyutları, 7.32 uzunluğunda ve 2.44 yüksekliğinde. Bugün futbolda hale bu boyutlar kullanılıyor.

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